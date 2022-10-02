Роша не планирует получать российское гражданство

Защитник ЦСКА Виллиан Роша в разговоре со «Спорт-Экспрессом» заявил, что не намерен получать российское гражданство по примеру бразильских игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

Напомним, 27-летний Роша перешёл в ЦСКА из португальского «Портимоненсе» по ходу минувшего трансферного окна. В составе «армейцев» бразилец принял участие в пяти встречах, отметившись в них одним забитым голом.

Ранее сообщалось, что Малком и Клаудиньо собираются получить российское гражданство. Сам 25-летний Малком признался, что это необходимо для того, чтобы освободить место в составе команды под нового легионера.