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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назначен судья на дерби ЦСКА - «Динамо»

06 Октября 2022 • 11:51 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
08.10 16:30

На официальном сайте РФС опубликованы судейские назначения на матчи 12-го тура Премьер-лиги. Центральный поединок между ЦСКА и «Динамо» обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

Павел Кукуян отработает на матче «Факел» - «Зенит», а встречи «Сочи» - «Локомотив», «Ростов» - «Краснодар» доверили Евгению Турбину и Виталию Мешкову соответственно.

Домашний матч московского «Спартака» против самарских «Крыльев Советов» обслужит Василий Казарцев.

После 11 туров чемпионата России «Зенит» с 6-очковым отрывом лидирует в Премьер-лиге. Вторым идет ЦСКА, а топ-3 замыкает «Ростов».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Кирилл Левников
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ЦСКА МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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