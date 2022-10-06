Назначен судья на дерби ЦСКА - «Динамо»

На официальном сайте РФС опубликованы судейские назначения на матчи 12-го тура Премьер-лиги. Центральный поединок между ЦСКА и «Динамо» обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

Павел Кукуян отработает на матче «Факел» - «Зенит», а встречи «Сочи» - «Локомотив», «Ростов» - «Краснодар» доверили Евгению Турбину и Виталию Мешкову соответственно.

Домашний матч московского «Спартака» против самарских «Крыльев Советов» обслужит Василий Казарцев.

После 11 туров чемпионата России «Зенит» с 6-очковым отрывом лидирует в Премьер-лиге. Вторым идет ЦСКА, а топ-3 замыкает «Ростов».