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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фомин прокомментировал результат матча с ЦСКА

08 Октября 2022 • 20:15 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Динамо Москва
окончен

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился мнением о ничьей с ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ.

«Настроение лучше, когда удается побеждать. Восстановление проходит иначе, да даже подготовка к следующему матчу. Сейчас все в команде понимают, что нужно перерабатывать», — передает слова Фомина «Чемпионат».

Футболист заявил, что команда приложит все возможные усилия для исправления текущей ситуации в чемпионате.

В текущем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Даниил Фомин
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