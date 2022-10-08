Фомин прокомментировал результат матча с ЦСКА

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился мнением о ничьей с ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ.

«Настроение лучше, когда удается побеждать. Восстановление проходит иначе, да даже подготовка к следующему матчу. Сейчас все в команде понимают, что нужно перерабатывать», — передает слова Фомина «Чемпионат».

Футболист заявил, что команда приложит все возможные усилия для исправления текущей ситуации в чемпионате.

В текущем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет две результативные передачи.