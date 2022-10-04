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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Канчельскис назвал причину спада Захаряна

04 Октября 2022 • 17:57 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
08.10 16:30

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис считает, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян переживает спад. По мнению экс-игрока «Манчестер Юнайтед», причиной спада стала история с интересом к Захаряну из «Челси».

«К сожалению, Захарян сейчас напоминает лишь тень самого себя. Несостоявшийся переход в «Челси» психологически сломал его. Выход один: надо пережить этот период и как можно больше работать на тренировках», - высказался Канчельскис, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Об интересе «Челси» к Арсену Захаряну стало известно ближе к закрытию летнего трансферного окна. Английский гранд не смог провернуть трансфер талантливого российского полузащитника из-за проблем с переводом денег в условиях санкций.

Отметим, что «Динамо» проиграло три последних матча чемпионата России и откатилось к экватору турнирной таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Канчельскис Арсен Захарян
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Комментарии (1)
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Leonardis
04 Октября 2022 в 18:23
вернее сказать сдулся...
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