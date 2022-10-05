Гришин прокомментировал возвращение в московский ЦСКА

Бывший тренер молодёжных команд столичного ЦСКА Александр Гришин высказался о своём возвращении в структуру «армейцев».

«Очень рад снова увидеть всех работников нашего клуба и академии! Буду стараться как можно эффективнее помогать в развитии молодого поколения, чтобы в будущем они попали в основную команду и достойно представляли ПФК ЦСКА», – приводит слова Гришина пресс-служба клуба. Также Александр поблагодарил руководство «армейцев» в лице Евгения Гинера, Олега Корнаухова и Романа Бабаева.

Напомним, что Гришин получил статус помощника тренеров коллективов из Юношеской футбольной лиги. В структуре ЦСКА Александр работал с 2009 по 2017 год, руководя различными возрастными составами московской команды.

