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Гришин прокомментировал возвращение в московский ЦСКА

05 Октября 2022 • 15:39 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
08.10 16:30

Бывший тренер молодёжных команд столичного ЦСКА Александр Гришин высказался о своём возвращении в структуру «армейцев».

«Очень рад снова увидеть всех работников нашего клуба и академии! Буду стараться как можно эффективнее помогать в развитии молодого поколения, чтобы в будущем они попали в основную команду и достойно представляли ПФК ЦСКА», – приводит слова Гришина пресс-служба клуба. Также Александр поблагодарил руководство «армейцев» в лице Евгения Гинера, Олега Корнаухова и Романа Бабаева.

Напомним, что Гришин получил статус помощника тренеров коллективов из Юношеской футбольной лиги. В структуре ЦСКА Александр работал с 2009 по 2017 год, руководя различными возрастными составами московской команды.
 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Гришин
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