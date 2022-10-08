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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаврилов заявил, что матч между ЦСКА и «Динамо» напомнил ему игру во дворе

08 Октября 2022 • 20:48 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
1:1
Динамо Москва
окончен

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о матче 12-го тура РПЛ ЦСКА – «Динамо».

«К сожалению, у нас многие команды не так стабильны, как «Зенит», потому и не получается навязывать борьбу. Вот матч ЦСКА — «Динамо» напомнил мне игру во дворе — сумбур, много ошибок, слабая реализация моментов», — приводит слова Гаврилова «Матч ТВ».

Эксперт заявил, что дело в уровне футболистов, которые занимают неправильные позиции и слишком медленно принимают решения.

Столичное дерби между ЦСКА и «Динамо» завершилось ничейным результатом 1:1. После 12-ти туров «армейцы» идут на 2-м месте в РПЛ, а «бело-голубые» — на 8-м.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Динамо Москва Юрий Гаврилов
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Комментарии (1)
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ингерман
08 Октября 2022 в 21:04
ай гаврила куды сматрел.. ужо усе мачи такие стали.. )))
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