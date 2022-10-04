Чалову вернули гол в ворота «Химок»

На счёт Фёдора Чалова вернулся один из двух его голов в матче Премьер-лиги против «Химок». По словам Кирилла Брейдо, возглавляющего пресс-службу в ЦСКА, после игры клуб направил обращения в РПЛ и судейский комитет РФС. «Армейцы» попросили разобраться с записью об автоголе Брайана Идову в протоколе игры.

«Коллеги проанализировали взятие ворот согласно актуальным международным критериям и согласились с нашими доводами – это гол Чалова», - написал Брейдо в своём телеграм-канале.

После одиннадцати сыгранных туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Фёдор Чалов в нынешнем чемпионате записал на свой счёт семь результативных ударов.