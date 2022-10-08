Пивоваров: «Что не получилось у «Динамо»? Выиграть»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал результат матча 12-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1). Голами во встрече отметились Виллиан Роша и Фёдор Смолов.

«Доволен игрой? Игра могла бы качнуться и в ту, и в другую сторону. Что не получилось? Выиграть», — передает слова Пивоварова «Спорт-Экспресс».

«Бело-голубые» занимают восьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 17 набранных очков после 12 матчей.

В следующем туре «Динамо» примет на своем поле «Оренбург», встреча состоится 15 октября, начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.