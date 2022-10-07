Семшов считает, что нужно вернуть формат «весна-осень»

Бывший полузащитник «Торпедо», «Динамо» и «Зенита» Игорь Семшов считает, что руководству российского футбола нужно вернуть формат «весна-осень».

«Мне раньше нравилось больше по одной простой причине. Большие сборы зимой готовили команду к целому чемпионату. Летом был перерыв, где можно было подготовиться и что-то новое привнести и дальше играть. Сейчас, по большому счету, мы два раза в год готовимся на сборах, играем не так много», – заявил экс-игрок национальной команды России в интервью «Спорт-Экспрессу».

По его словам, изначально была допущена ошибка при переводе на текущий формат низших дивизионов, поскольку инфраструктура более слабых команд не готова к игре в системе «осень-весна».

Напомним, что формат, по которому сейчас проводятся футбольные турниры в России, был принят перед стартом сезона 2011/2012, из-за чего тот розыгрыш РПЛ растянулся на полтора года.

