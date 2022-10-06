Руководство «Динамо» встретилось с Йокановичем

Руководство московского «Динамо» провело встречу с главным тренером клуба Славишей Йокановичем.

По информации «РБ Спорт», сербскому специалисту в ходе разговора объявили о кредите доверия. Наставнику позволили изменить положение дел к лучшему, однако Йоканович осознаёт негативные перспективы в случае продолжения демонстрации плохих результатов.

Из пяти последних матчей столичный коллектив смог одержать победу только в одном из них, а именно в кубковом поединке с «Ахматом» (2:1). Несмотря на это, спустя всего три недели грозненскому клубу удалось взять реванш в чемпионате России с тем же счётом.