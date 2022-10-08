Прогноз на дерби ЦСКА - «Динамо» от Титова

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о предстоящем поединке между ЦСКА и «Динамо» в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

«Моментов у ворот Шунина будет много. Ставлю на победу ЦСКА и тотал больше 2,5 мяча. У «Динамо» большие игровые проблемы. Форма всех игроков вызывает огромные вопросы», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Московское дерби пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 8 октября. Начало запланировано в 16:30 по столичному времени.

После 11 туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Динамо» располагается на восьмой строчке.