Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от дерби с «Динамо».

- ЦСКА – «Динамо». Кто победит?

- К этому матчу обе команды подошли не в лучшем состоянии. «Динамо» на протяжении последнего отрезка не показывает прошлогодней игры. На это есть объективные причины: отъезд ведущих футболистов, смена в руководстве, снижение формы атакующей группы игроков. У ЦСКА начало сезона выдалось хорошее: появилась игра, легкость, команда много атаковала, создавала моменты, но на притяжении пяти матчей сказывается подготовка к чемпионату, когда не успели заложить нужный объем. Поэтому команда попала в функциональную яму и игра стала невнятной. Все дается с трудом. Поэтому я считаю, что соперники подходят к дерби приблизительно в равных условиях.

- Проблемы в обороне ЦСКА вас беспокоят?

- Да. Травму получил ведущий игрок обороны Дивеев. И в матче с «Химками» было видно недопонимание у команды. Будем надеяться, что Фукс добавится. Щенников долго не играл. Проблемы сказываются. Но и у «Динамо» они такие же.

- У «Динамо» очень высокий атакующий потенциал, но команда проиграла три последних матча в чемпионате. Что об этом думаете?

- Надо смотреть, как им позволит сыграть соперник. И потом, от атакующей линии «бело-голубых» не видно прошлогодней игры. Тюкавин и Грулёв еще могут выдавать какие-то отрезки, но это все равно не то. Ставка была сделана на Смолова, и поначалу он неплохо играл, но потом начал испытывать проблемы. Нет того вклада в командные действия и в завершающую фазу атак. Сложно игрокам перестроиться после ухода Шварца. От прошлогоднего «Динамо» осталось только название. Команда играет отрезками: зажигается на 15-20 минут, а потом пропадает. Нет стабильной игры на протяжении всего матча.

- Если сравнивать группу атаки у ЦСКА и «Динамо», чья сильнее?

- По уровню мастерства ЦСКА впереди. По забитым мячам и реализации. А по потенциалу команды примерно равны. Но у «Динамо» пропали стандарты, а ведь в прошлом голу именно со стандартов команда много забила.

- Как вам в последнее время игра ЦСКА?

- У них тоже есть проблемы. Но это заложено природой: если ты много выдаешь на каком-то этапе, то потом обязательно попадаешь в функциональную яму. В этом случае надо проявлять морально-волевые качества, и пока команда на этом держится. «Динамо» - хороший раздражитель для «армейцев». Игра будет сложной для двух команд.

- Пишут, что Йоканович «висит на волоске» в команде. Может ли его судьба зависеть от этогоматча?

- До зимней паузы он доработает, потому что нет смысла его менять. А потом будут смотреть, насколько он устраивает команду. Если его уберут сейчас, то никого не поставишь, кроме второго тренера. Новый наставник не знает команду, и все эти перестановки могут сыграть в худшую сторону. Хотя Йоканович может решить самостоятельно уйти. Такое бывает, если у тренера есть амбиции. Мы видим, что творится в «Локомотиве», и при этом никто не уходит. Понятно, что все хотят зарабатывать, но если нет результата, и ты не можешь привить клубу свою философию, зачем оставаться? У всех же есть самолюбие. Понятно, что все там окопались и никого не выгонишь, но бывает же, что люди сами уходят. Помню ситуацию с Аленичевым, который проиграл еврокубковый матч, взыграло самолюбие, и он ушел. Но это только наши тренеры такие. Они не хотят никого подводить, и если нет результата, то уходят. Это ответственность перед клубом и болельщиками, а когда ты думаешь только о своем кармане, то ничего хорошего не будет.

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- Кстати, любопытная статистика. ЦСКА является одной из «любимых» команд Антона Шунина – в матчах с «армейцами» голкипер оформил десять сухих игр. Имеет ли значение такая статистика?

- Бывает и у нападающих такая статистика, когда кому-то забиваешь все время в любом состоянии. Видно, у Шунина с ЦСКА хорошо складывается.

- Каким будет счет в дерби?

- Будет результативная ничья. Хочу, чтобы команды показали хорошую, результативную игру, чтобы у болельщиков дух захватывало.

Елена Григорьевская