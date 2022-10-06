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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Источник: «Динамо» не собирается увольнять Йокановича слухи

06 Октября 2022 • 17:20 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
08.10 16:30

Руководство московского «Динамо» выразило поддержку главному тренеру команды Славише Йокановичу. По сведениям «РБ Спорта», боссы «бело-голубых» встретились со специалистом, которому сообщили о кредите доверия.

При этом источник отметил, что тренер сам понимает всю сложность ситуации, и еще несколько неудачных матчей могут оставить его без работы.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 16 набранных очков после 11 матчей. В следующем туре столичный клуб встретится в дерби с ЦСКА, игра пройдет 8 октября в 16:30 по московскому времени.

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Динамо Москва Славиша Йоканович
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