Руководство московского «Динамо» выразило поддержку главному тренеру команды Славише Йокановичу. По сведениям «РБ Спорта», боссы «бело-голубых» встретились со специалистом, которому сообщили о кредите доверия.

При этом источник отметил, что тренер сам понимает всю сложность ситуации, и еще несколько неудачных матчей могут оставить его без работы.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 16 набранных очков после 11 матчей. В следующем туре столичный клуб встретится в дерби с ЦСКА, игра пройдет 8 октября в 16:30 по московскому времени.