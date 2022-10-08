«Лацио» проявляет интерес к защитнику «Динамо» Сазонову

Защитник «Динамо» Саба Сазонов попал в сферу интересов «Лацио», сообщает Sport24.

«Сазонов был в списках спортивного департамента «Лацио», но от его кандидатуры пока отказались из-за лимита на легионеров в Италии», — сообщил источник, близкий к итальянскому клубу.

Напомним, 20-летний Сазонов является воспитанником «Зенита» и находится в системе «Динамо» с лета 2021 года. В прошлом месяце футболист принял решение отказаться от выступлений за молодёжную сборную России ради национальной команды Грузии.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «бело-голубых» 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями.