Булыкин: Не думаю, что сейчас «Динамо» будет менять тренера

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, пора ли «Динамо» менять тренерский состав.

«Нет, я думаю, что при сложных ситуациях все команды будут ждать до зимней паузы, а там уже решать, что будет, кого оставлять, а кого нет», — цитирует Булыкина Rusfootball.

Экс-игрок считает, что если и производить смену специалиста, то новым наставником должен стать российский специалист, который сможет взбодрить команду.

«Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 16 набранных очков после 11 матчей. В предстоящем туре «бело-голубые» сойдутся в дерби с ЦСКА, игра пройдет сегодня, 8 октября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.