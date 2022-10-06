Колыванов не верит в отставку Йокановича

Наставник «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о возможной отставке Славиши Йокановича с поста главного тренера команды.

«Может ли Йокановича ждать отставка в случае поражения от ЦСКА? Сложно сказать. Но, наверное, маловероятно», — цитирует Колыванова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, тренеру еще дадут поработать, хотя может произойти все, что угодно.

«Динамо» в гостях встретится с ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги, игра состоится 8 октября, начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени.

Напомним, «бело-голубые» занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ, «армейцы» идут на 2-й строчке.