Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин не исключает, что у ЦСКА есть шансы на чемпионство эксклюзив

08 Октября 2022 • 22:15 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Динамо Москва
окончен

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче «армейцев» с «Динамо».

«По игре футболисты ЦСКА выглядели предпочтительнее. Они владели мячом, позиционно атаковали, создавали много моментов. Но подвела реализация. «Динамо» играло на контратаках и огрызалось очень серьезно. У него были моменты в конце игры, которые можно было превратить в гол. ЦСКА мог и проиграть. По моментам ничья - справедливый итог. А по игре именно ЦСКА выглядел попредпочтительнее.

Шансы на чемпионство? Это все будет решаться весной. Пока неизвестно, как будет выглядеть команда. Так что пока рассуждать ещё нельзя. По игрокам, по скамейке, по финансовым аппетитам «Зенит» выглядит предпочтительнее. ЦСКА играет нестабильно, «Спартак» тоже. «Ростов» и «Краснодар» тоже очки теряют. «Зенит» сейчас явный лидер. Если питерцы начнут терять очки, а ЦСКА будет играть, как в начале сезона, то шансы будут. А пока ЦСКА после нескольких туров начал сдуваться и перестал показывать ту игру. Результаты тоже упали. «Спартак» - то же самое. Да, в Кубке обыграли «Зенит», но это ни о чем не говорит. Они тоже могут проиграть кому угодно», - сказал Масалитин .

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Динамо Москва Динамо Москва
1
1
Видео
Окончен
Сочи Сочи
Локомотив Москва Локомотив Москва
4
0
1.85 3.85 4.15
Видео
09.10.22 в 14:00
Спартак Москва Спартак Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.55 4.50 5.80
Видео
09.10.22 в 16:30
Оренбург Оренбург
Ахмат Ахмат
2.65 3.60 2.65
Видео
09.10.22 в 16:30
Торпедо Москва Торпедо Москва
Пари НН Пари НН
2.75 3.35 2.65
Видео
09.10.22 в 19:00
Ростов Ростов
Краснодар Краснодар
2.22 3.85 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
22:29 · Россия. Премьер-лига
Баринов: «Я хочу извиниться перед болельщиками»
22:12 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Место «Локомотива» - это позор»
21:57 · Россия. Премьер-лига
Юран заявил, что готов решить проблемы «Локомотива»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Божин: «Борьба - наша стихия»
21:41 · Россия. Премьер-лига
Черевченко заявил о готовности возглавить «Локомотив»
21:39 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Локомотив» рассыпался, а не боролся»
21:31 · Россия. Премьер-лига
Агент Керка высказался о будущем игрока
21:13 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: Может быть, у тренера неприязнь к Тюкавину
21:08 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «ЦСКА был ближе к победе, я расстроен»
20:58 · Россия. Премьер-лига
Йоканович: За короткий срок сложно наладить игровые связи
20:50 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» уже громит «Локомотив» после дубля Жоаозиньо
20:48 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов заявил, что матч между ЦСКА и «Динамо» напомнил ему игру во дворе 1
20:39 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» удвоил счёт в матче с «Локомотивом» после ошибки Худякова
20:34 · Россия. Премьер-лига
Масалитин считает, что ЦСКА наиграл на победу
20:21 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Матч понравился, но ЦСКА должен был забивать пять-шесть»
Все новости
Рекомендуем