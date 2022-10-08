Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче «армейцев» с «Динамо».

«По игре футболисты ЦСКА выглядели предпочтительнее. Они владели мячом, позиционно атаковали, создавали много моментов. Но подвела реализация. «Динамо» играло на контратаках и огрызалось очень серьезно. У него были моменты в конце игры, которые можно было превратить в гол. ЦСКА мог и проиграть. По моментам ничья - справедливый итог. А по игре именно ЦСКА выглядел попредпочтительнее.

Шансы на чемпионство? Это все будет решаться весной. Пока неизвестно, как будет выглядеть команда. Так что пока рассуждать ещё нельзя. По игрокам, по скамейке, по финансовым аппетитам «Зенит» выглядит предпочтительнее. ЦСКА играет нестабильно, «Спартак» тоже. «Ростов» и «Краснодар» тоже очки теряют. «Зенит» сейчас явный лидер. Если питерцы начнут терять очки, а ЦСКА будет играть, как в начале сезона, то шансы будут. А пока ЦСКА после нескольких туров начал сдуваться и перестал показывать ту игру. Результаты тоже упали. «Спартак» - то же самое. Да, в Кубке обыграли «Зенит», но это ни о чем не говорит. Они тоже могут проиграть кому угодно», - сказал Масалитин .