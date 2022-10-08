Хомуха назвал причину спада в игре Захаряна

Известный российский тренер Дмитрий Хомуха поделился мнением об игре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

В последних семи матчах чемпионата России 19-летний полузащитник смог отметиться лишь одной результативной передачей. А всего на счету Захаряна два гола и три передачи в 13 встречах нынешнего сезона за «бело-голубых».

По мнению специалиста, молодой игрок начал снижать требования к себе, не пройдя испытание медными трубами и большими деньгами.

«Причина кроется в ментальности российских футболистов. Увы, мы не являемся профессионалами. И большая часть, добившись локальных результатов, успокаивается», — цитирует тренера RT.

Напомним, минувшим летом Захарян был близок к переходу в лондонский «Челси», однако трансфер не удалось осуществить из-за технических трудностей.