Масалитин считает, что ЦСКА наиграл на победу

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о результате матча 12-го тура РПЛ между «армейцами» и «Динамо».

«Ничья есть ничья. Понятно, что ЦСКА наиграл на победу, но два момента «Динамо» в конце могли оставить без очков», — цитирует слова Масалитина «Чемпионат».

Эксперт считает, что «армейцы» владели преимуществом, только Фёдор Чалов мог раз пять отличиться, но «Динамо» тоже хорошо играло на контратаках, много пространства было у Фёдора Смолова, поэтому результат закономерный.

Столичное дерби в 12-м туре РПЛ между ЦСКА и «Динамо» завершилось ничейным результатом 1:1.