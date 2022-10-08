В «Лацио» опровергли информацию об интересе к Сазонову

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре прокомментировал слухи о том, что итальянский клуб проявляет интерес к защитнику «Динамо» Сабе Сазонову.

Ранее о возможном переходе грузинского футболиста в «Лацио» сообщал Sport24. По информации источника, на данный момент времени итальянский клуб решил отказаться от кандидатуры динамовца из-за лимита на легионеров в стране.

«Неправда, что «Лацио» интересовался Сазоновым», — цитирует Таре «Чемпионат».

Напомним, что 20-летний Сазонов является воспитанником «Зенита» и находится в системе «Динамо» с лета 2021 года. В текущем сезоне защитник провёл в составе «бело-голубых» 11 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.