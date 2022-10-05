Орещук: Игроки «Динамо» не понимают, что от них требует Йоканович

Бывший менеджер «Динамо» Роман Орещук высказался о результатах «бело-голубых» в текущем сезоне РПЛ.

«Последние результаты «Динамо» вызывают легкое беспокойство. Такое ощущение, что футболисты не понимают, что от них хочет главный тренер», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

По словам функционера, команда постоянно допускает серьезные ошибки, присутствует хаос во время стандартов. При этом Орещук отметил, что летом из «Динамо» ушли хорошие игроки, а пришли те, кто пока не приносит никакой пользы клубу.

После 11-ти туров чемпионата России «бело-голубые» идут на 9-й строчке в турнирной таблице, набрав 16 очков.