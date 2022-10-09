Сафонов считает, что «Динамо» не заслужило ничью в дерби с ЦСКА

Футбольный агент Алексей Сафонов, который представляет интересы форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о результате матча между ЦСКА и «бело-голубыми». Столичное дерби завершилось вничью со счетом 1:1.

«Не вижу у «Динамо» никакого рисунка игры. В первом тайме играла вообще одна команда - ЦСКА мог минимум 4:1 закончить. Результат вообще не по игре. ЦСКА выглядел сильнее», - приводит слова Сафонова издание «РБ Спорт».

По итогам 12 сыгранных туров «армейцы» с 24 баллами занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. В свою очередь «Динамо» с 17 очками располагается на восьмой позиции.