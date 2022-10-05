​Орлов противопоставил поведение Захаряна и Пеле

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о поведении Арсена Захаряна, выступающего за «Динамо». Орлов вспомнил, как в недавнем интервью Александр Кержаков рассказывал, что Захарян имеет привычку критиковать партнёров за ошибки. Комментатор считает, что талантливому хавбеку, интерес к которому летом проявлял «Челси», нужно подумать над своим поведением.

«Пеле никогда не кричал на арбитров, даже будучи звездой. А Захарян кричит - даже карточки за это получает. Что за воспитание? Так же и Соболев!» - высказался Орлов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что «Челси» не удалось подписать Арсена Захаряна на стыке лета и осени из-за проблем с переводом средств в условиях санкций.