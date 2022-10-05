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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Орлов противопоставил поведение Захаряна и Пеле

05 Октября 2022 • 19:28 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
08.10 16:30

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о поведении Арсена Захаряна, выступающего за «Динамо». Орлов вспомнил, как в недавнем интервью Александр Кержаков рассказывал, что Захарян имеет привычку критиковать партнёров за ошибки. Комментатор считает, что талантливому хавбеку, интерес к которому летом проявлял «Челси», нужно подумать над своим поведением.

«Пеле никогда не кричал на арбитров, даже будучи звездой. А Захарян кричит - даже карточки за это получает. Что за воспитание? Так же и Соболев!» - высказался Орлов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что «Челси» не удалось подписать Арсена Захаряна на стыке лета и осени из-за проблем с переводом средств в условиях санкций.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Динамо Москва Геннадий Орлов Арсен Захарян
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