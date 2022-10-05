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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Тюкавин недоволен игровым временем в «Динамо»

05 Октября 2022 • 16:43 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
08.10 16:30

Алексей Сафонов, представитель молодого форварда столичного «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об игровом времени своего клиента.

«Конечно, Костя недоволен своим игровым временем. Он амбициозный парень, который хочет играть. За результат отвечает тренер, пока терпим. Характер у нас есть», – заявил агент Тюкавина в интервью «РБ Спорт».

Тем не менее футболист не планирует менять клуб из-за сложившейся ситуации, поскольку у него имеются обязательства перед «Динамо». По словам Сафонова, переход в другую команду возможен, если на такой шаг пойдёт руководство столичного коллектива.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Тюкавин выходил в футболке «Динамо» в десяти матчах, забив три гола. Однако в стартовом составе игрок молодёжной сборной России появился лишь четыре раза.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин
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Комментарии (1)
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Юбор
05 Октября 2022 в 16:56
Держать Тюкавина в запасе, а Смолова на поле - это либо в качестве наказания, либо большая глупость, либо вредительство. Это же очевидно - с появлением Смолова игра Динамо в атаке разладилась и поблекла.
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