Агент: «Тюкавин недоволен игровым временем в «Динамо»

Алексей Сафонов, представитель молодого форварда столичного «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об игровом времени своего клиента.

«Конечно, Костя недоволен своим игровым временем. Он амбициозный парень, который хочет играть. За результат отвечает тренер, пока терпим. Характер у нас есть», – заявил агент Тюкавина в интервью «РБ Спорт».

Тем не менее футболист не планирует менять клуб из-за сложившейся ситуации, поскольку у него имеются обязательства перед «Динамо». По словам Сафонова, переход в другую команду возможен, если на такой шаг пойдёт руководство столичного коллектива.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Тюкавин выходил в футболке «Динамо» в десяти матчах, забив три гола. Однако в стартовом составе игрок молодёжной сборной России появился лишь четыре раза.

