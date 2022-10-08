Кобелев — о Дьякове: «Я его вообще не знаю»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на слова экс-защитника «бело-голубых» Виталия Дьякова, который ранее назвал российского специалиста худшим тренером в своей карьере.

Напомним, Дьяков выступал за «Динамо» в период с 2015 по 2017 год. Всего в составе московской команды защитник провёл 23 матча, отметившись в них тремя голами и одной результативной передачей.

«Кто такой Дьяков? Я его вообще не знаю. Если я на каждое мнение буду реагировать, то сойду с ума», — цитирует Кобелева «РБ Спорт».

Кобелев работал в «Динамо» в период с 2004 по 2010 год, а также с 2015 по 2016. Под его руководством «бело-голубые» завоевали бронзовые медали чемпионата России в 2008 году.