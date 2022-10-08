Газзаев: «Если Захарян будет продолжать так же играть, то о европейском клубе может не мечтать»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне.

По мнению специалиста, излишний ажиотаж вокруг 19-летнего футболиста оказывает негативное влияние на его игру.

«Сейчас ему уделяют большое внимание, как одному из лидеров «Динамо». Но он не должен думать об этом. Захарян, который начинал в «Динамо» и сегодняшний Арсен — два разных игрока. Если он будет продолжать так же играть, то о европейском клубе может не мечтать», — приводит слова Газзаева Sport24.

Напомним, минувшим летом Захарян был близок к переходу в лондонский «Челси», однако сделка не состоялась из-за технических сложностей, связанных с переводом денежных средств.

В текущем сезоне молодой полузащитник провёл за «бело-голубых» 13 матчей, забив в них два гола и отдав три результативные передачи.