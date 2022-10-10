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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев: «У «Динамо» нет лидера»

10 Октября 2022 • 22:20 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Динамо Москва
окончен

Бывший главный тренер столичного «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что у московского клуба нет лидера в раздевалке.

«Мы видим, что Матиас Норманн не готов. То, что мы видели в «Ростове», и то, что мы видим сейчас, — две большие разницы. Опорная зона сильно провисает у «Динамо», а она многое определяет. Но главное, у команды нет лидера», — приводит слова специалиста«Матч ТВ». Также экс-наставник «сине-белых» считает, что текущему тренеру Славише Йокановичу необходимо время до конца календарного года.

Напомним, что «Динамо» не может одержать победу в рамках чемпионата уже четыре игры. Столичный клуб находится лишь на девятой строчке в таблице Российской премьер-лиги после 12 встреч.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Кобелев
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