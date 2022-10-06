Колыванов: «Динамо» как на качелях – то в одну сторону занесёт, то в другую»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал результаты «Динамо» в текущем сезоне РПЛ.

«Сложно сказать, что происходит в последнее время с «Динамо», но все это на самом деле не новость. Команда как на качелях – то в одну сторону занесет, то в другую», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Специалист заявил, что у «бело-голубых» отсутствует стабильность, ведь летом состав команды сильно обновился, при этом еще изменился рисунок игры, раньше «Динамо» играло в атаку, а теперь играет от обороны.

Столичный клуб занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков после 11-ти туров.