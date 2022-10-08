Булыкин: «Динамо» ждёт проверка в матче с ЦСКА

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался в преддверии матча 12-го тура РПЛ ЦСКА – «Динамо».

Булыкин сказал порталу Rusfootball, что предстоящее дерби станет серьезной проверкой для «Динамо», в этой игре станет понятно, готовы ли «бело-голубые» бороться за высокие позиции в лиге, или они попали в глубокую яму, этот матч станет определяющим.

При этом эксперт отметил, что ЦСКА набрал хороший ход и показывает качественную игру, но в футболе бывает разное, у команд примерно равные шансы на победу.

«Армейцы» примут «Динамо» в рамках матча 12-го тура РПЛ, встреча пройдет сегодня, 8 октября, начало игры запланировано на 16:30 по мск.