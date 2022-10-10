Газзаев предостерег ЦСКА перед матчем со «Спартаком»

В двенадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский ЦСКА не сумел переиграть «Динамо», более того, армейцы были близки к поражению Валерий Газзаев, в прошлом тренировавший как ЦСКА, так и «Динамо», опасается, что в игре со «Спартаком» подобная игра в обороне может привести и к поражению. Матч с «красно-белыми» пройдет в следующем, тринадцатом туре.

- Я буду болеть за ЦСКА, но в то же время мы видим у армейцев проблемы с обороной. В матче с «Динамо» мы это видели, к сожалению. Если ЦСКА будет играть точно так же, как с «Динамо» в обороне, то «Спартак» явно переиграет их, - цитирует слова Газзаева «КП Спорт».