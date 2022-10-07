Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-тренер вратарей ЦСКА Чанов рассказал, кто является лучшим вратарём в России на данный момент эксклюзив

07 Октября 2022 • 12:25 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
08.10 16:30

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» ответил на вопрос о лучшем вратаре России на данный момент.

«Вы знаете, сейчас ребята показывают неплохие результаты. Во-вторых, у вратарей появляется новая линия игры, только посмотрите, как далеко они стали играть за пределами штрафной площади. И как себя смогут вратари наши проявить – непонятно. А сейчас есть определённый круг вратарей, который Виталий Витальевич (Кафанов – тренер вратарей в «Ростове» и сборной России - прим. «Евро-Футбол.Ру») приглашает всё время на сборы. Он мне говорил, что хочет проверить ребят, которые после 3-4 матчей начинают показывать своё развитие, и проверить через сборную», — сказал Чанов.

Напомним, 70-летний Чанов входил в тренерский штаб ЦСКА с 1995 по 2016 год с перерывом. При специалисте в 16 лет за основную команду «армейцев» дебютировал Игорь Акинфеев. За свою карьеру 36-летний вратарь провёл 717 матчей за ЦСКА, при этом в 302 матчах он оставил свои ворота в неприкосновенности.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сборная России Игорь Акинфеев Алексей Сафонов Вячеслав Чанов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.10.22 в 17:30
Урал Урал
Химки Химки
2.14 3.55 3.45
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Октября
12:05 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Бакаев усилил «Зенит»
11:35 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Сочи» - «Локомотив» от Бубнова
11:32 · Россия. Премьер-лига
Силкин рассказал, на что необходимо обратить внимание «Динамо» в матче с ЦСКА
11:20 · Россия. Премьер-лига
Промес: «Я вернулся, чтобы вернуть «Спартак» на вершину» 4
11:00 · Россия. Премьер-лига
Кукуляк назвал трёх самых вежливых футболистов РПЛ
10:24 · Россия. Премьер-лига
Промес оценил игру Соболева в этом сезоне
10:18 · Россия. Премьер-лига
Бубнов предсказал, кто победит в дерби ЦСКА - «Динамо»
10:10 · Россия. Премьер-лига
Промес рассказал, как изменилась его игра при Абаскале
10:04 · Кубок России
Промес хочет победить «Зенит» в РПЛ
09:52 · Россия. Премьер-лига
Новосельцев планирует определиться с новым клубом зимой
09:32 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Факел» - «Зенит»
09:23 · Россия. Премьер-лига
Лахтер — об Аршавине: «Я благодарен судьбе, что нас свела, несмотря на все его финты ушами»
08:47 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Бакаев может вернуться в «Спартак»
07:10 · Россия. Премьер-лига
Футбол помогает даже за решёткой
06:13 · Россия. Премьер-лига
Легионер «Оренбурга»: «Мне нравится Россия как страна, нравится РПЛ» 1
Все новости
Рекомендуем