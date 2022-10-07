Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» ответил на вопрос о лучшем вратаре России на данный момент.

«Вы знаете, сейчас ребята показывают неплохие результаты. Во-вторых, у вратарей появляется новая линия игры, только посмотрите, как далеко они стали играть за пределами штрафной площади. И как себя смогут вратари наши проявить – непонятно. А сейчас есть определённый круг вратарей, который Виталий Витальевич (Кафанов – тренер вратарей в «Ростове» и сборной России - прим. «Евро-Футбол.Ру») приглашает всё время на сборы. Он мне говорил, что хочет проверить ребят, которые после 3-4 матчей начинают показывать своё развитие, и проверить через сборную», — сказал Чанов.

Напомним, 70-летний Чанов входил в тренерский штаб ЦСКА с 1995 по 2016 год с перерывом. При специалисте в 16 лет за основную команду «армейцев» дебютировал Игорь Акинфеев. За свою карьеру 36-летний вратарь провёл 717 матчей за ЦСКА, при этом в 302 матчах он оставил свои ворота в неприкосновенности.