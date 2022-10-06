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Силкин считает, что в матче ЦСКА - «Динамо» не будет забито много голов

06 Октября 2022 • 15:54 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
08.10 16:30

Российский тренер Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».

«Шансы 50 на 50. Тут многое будет зависеть от того, кто забьет первым. Я думаю, что для «Динамо» любой набор очков в этом матче будет положительным результатом», — приводит слова Силкина Rusfootball.

По мнению специалиста, «Динамо» будет играть в закрытый футбол, а насыщенную оборону тяжело вскрыть, поэтому вряд ли будет забито много мячей, но все будет зависеть от того, как команды построят игру.

Столичное дерби состоится 8 октября, начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Сергей Силкин
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ЦСКА МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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