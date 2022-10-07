Бубнов предсказал, кто победит в дерби ЦСКА - «Динамо»

В центральном матче 12-го тура Российской премьер-лиги состоится дерби – ЦСКА на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» встретится с «Динамо». Своим мнением по этому поединку поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«2:1. ЦСКА превосходит «Динамо» по всем параметрам. У «армейцев» лучше выстроена игра, сбалансирован состав, они лучше подготовлены физически. Фаворит очевиден», - передает слова Бубнова Sportbox.

Столичное дерби состоится в субботу, 8 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Перед этим матчем «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице, а «бело-голубые» идут на восьмой строчке.