Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов предсказал, кто победит в дерби ЦСКА - «Динамо»

07 Октября 2022 • 10:18 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
08.10 16:30

В центральном матче 12-го тура Российской премьер-лиги состоится дерби – ЦСКА на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» встретится с «Динамо». Своим мнением по этому поединку поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«2:1. ЦСКА превосходит «Динамо» по всем параметрам. У «армейцев» лучше выстроена игра, сбалансирован состав, они лучше подготовлены физически. Фаворит очевиден», - передает слова Бубнова Sportbox.

Столичное дерби состоится в субботу, 8 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Перед этим матчем «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице, а «бело-голубые» идут на восьмой строчке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Александр Бубнов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.10.22 в 17:30
Урал Урал
Химки Химки
2.14 3.55 3.45
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Октября
11:00 · Россия. Премьер-лига
Кукуляк назвал трёх самых вежливых футболистов РПЛ
10:24 · Россия. Премьер-лига
Промес оценил игру Соболева в этом сезоне
10:18 · Россия. Премьер-лига
Бубнов предсказал, кто победит в дерби ЦСКА - «Динамо»
10:10 · Россия. Премьер-лига
Промес рассказал, как изменилась его игра при Абаскале
10:04 · Кубок России
Промес хочет победить «Зенит» в РПЛ
09:52 · Россия. Премьер-лига
Новосельцев планирует определиться с новым клубом зимой
09:32 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Факел» - «Зенит»
09:23 · Россия. Премьер-лига
Лахтер — об Аршавине: «Я благодарен судьбе, что нас свела, несмотря на все его финты ушами»
08:47 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Бакаев может вернуться в «Спартак»
07:10 · Россия. Премьер-лига
Футбол помогает даже за решёткой
06:13 · Россия. Премьер-лига
Легионер «Оренбурга»: «Мне нравится Россия как страна, нравится РПЛ»
02:54 · Россия. Премьер-лига
Червиченко предостерёг «Спартак»
02:45 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Уже трудно подбирать слова, чтобы описывать провал «Локомотива» 1
00:00 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев считает, что «Спартак» может крупно обыграть «Крылья Советов»
06 Октября
23:52 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «Это лучший сезон Соболева в «Спартаке»
Все новости
Рекомендуем