Кобелев: «Результат закономерен»

В центральном матче двенадцатого тура чемпионата российской Премьер-лиги московские клубы ЦСКА и «Динамо» разошлись миром, забив друг другу по мячу. Итоги матча прокомментировал Андрей Кобелев - бывший футболист и тренер «Динамо». Он считает результаты игры закономерными.

- Дерби удалось. Было много голевых моментов у ЦСКА и «Динамо». Казалось, что ЦСКА заслужил победу, но «Динамо» в конце добрало свои моменты. Результат закономерный, но хотелось бы посмотреть, как одна из команд отреагировала бы на пропущенный гол в последние полчаса игры, - заявил Кобелев в интервью «Спорт-экспресс».

В следующем, тринадцатом туре чемпионата российской Премьер-лиги ЦСКА сразится не с кем-нибудь, а с московским «Спартаком».