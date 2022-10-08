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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев: «Результат закономерен»

08 Октября 2022 • 23:54 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Динамо Москва
окончен

В центральном матче двенадцатого тура чемпионата российской Премьер-лиги московские клубы ЦСКА и «Динамо» разошлись миром, забив друг другу по мячу. Итоги матча прокомментировал Андрей Кобелев - бывший футболист и тренер «Динамо». Он считает результаты игры закономерными.

- Дерби удалось. Было много голевых моментов у ЦСКА и «Динамо». Казалось, что ЦСКА заслужил победу, но «Динамо» в конце добрало свои моменты. Результат закономерный, но хотелось бы посмотреть, как одна из команд отреагировала бы на пропущенный гол в последние полчаса игры, - заявил Кобелев в интервью «Спорт-экспресс».

В следующем, тринадцатом туре чемпионата российской Премьер-лиги ЦСКА сразится не с кем-нибудь, а с московским «Спартаком».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Андрей Кобелев
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