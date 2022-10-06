Силкин назвал причины невыразительной игры «Динамо»

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин высказался об игре столичного клуба.

«В чем причины невыразительной игры «Динамо»? Наверное, не удается найти баланс между обороной и атакой», — заявил Силкин Rusfootball.

По словам специалиста, «бело-голубые» забивают, а потом перестают атаковать и теряют преимущество, это происходит из-за проблем в оборонительном плане.

Силкин подытожил, что Славиша Йоканович не подходит на роль главного тренера «Динамо», потому что результата у команды нет.

«Бело-голубые» занимают восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 16 набранных очков после 11-ти туров.