Писарев назвал причину неудачных выступлений Захаряна

Тренер сборной России Николай Писарев ответил на вопрос, с чем связан спад в игре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Уверен, это психология. Он проходит такую полосу, где испытания его проверяют на прочность», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне на счету 19-летнего игрока два забитых мяча и три результативных передачи в 13 матчах с учетом всех турниров.

«Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков после 11 туров.

На данный момент «бело-голубые» в гостях встречаются с ЦСКА в рамках игры 12-го тура Российской премьер-лиги. За прямой текстовой трансляцией встречи можно следить на портале LiveResult.ru.