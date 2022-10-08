«Динамо» забило ЦСКА «в раздевалку»

В матче 12-го тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Динамо» забит ещё один гол. «Бело-голубые» больше получаса уступали в счете, но успели отыграться перед завершением первого тайма. Кирилл Набабкин неудачно сыграл во время попытки выбить мяч подальше от своих ворот. Тут же Фёдор Смолов не растерялся и метко пробил в цель, сравняв счет (1:1).

В турнирной таблице ЦСКА остается вторым с отставанием в шесть очков от «Зенита», динамовцы с 17 очками настигают «Ахмат» и «Сочи».

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