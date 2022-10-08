Шунин: «Будем работать»

В центральном матче двенадцатого тура чемпионата российской Премьер-лиги московские клубы ЦСКА и «Динамо» разошлись миром, забив друг другу по мячу. Итоги матча прокомментировал Антон Шунин - голкипер московского клуба. Он доволен тем, что клуб не проиграл, но, в то же время, расстроен, что не удалось победить, как в сражении с другим московским клубом - «Спартаком».

- Не хватило везения и фарта, хотя ЦСКА может сказать то же самое. Будем менять ситуацию. Думаю, болельщикам игра понравилось, были моменты у обоих команд. Каждая команда хотела выиграть, - заявил Шунин в эфире телеканала Матч ТВ.