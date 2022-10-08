Роша: «ЦСКА – это огромный, великий и гигантский клуб»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался после матча 12-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

«ЦСКА – это огромный, великий и гигантский клуб. Конечно, мы должны играть с точки зрения доминирующих позиций, поэтому мы пошли вперёд в поисках забитого мяча», — передает слова Роши «Чемпионат».

Футболист заявил, что команда допустила две грубые ошибки в обороне, ближайшую неделю необходимо уделить этим моментам, чтобы в будущем не повторять те же ошибки.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка после 12 матчей. В предстоящем туре «армейцы» сыграют со «Спартаком».