Павлюченко многого ждёт от матча ЦСКА с «Динамо»

В российском чемпионате стартовал двенадцатый тур, в нем центральным матчем должно стать дерби двух московских клубов - ЦСКА и «Динамо». Бывший нападающий другого московского клуба, «Спартака», считает, что этот матч будет центральным в туре.

- На мой взгляд, встреча станет украшением тура, но прямо-таки легкой прогулки футболистам ЦСКА ждать не стоит. Не нужно забывать, что это дерби и гости прибудут в мотивированном состоянии, - цитирует слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».

Матч между московскими ЦСКА и «Динамо» состоится в субботу, восьмого ноября, в 16:30 по московскому времени.