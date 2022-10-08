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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павлюченко многого ждёт от матча ЦСКА с «Динамо»

08 Октября 2022 • 02:42 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
Через 12 ч. 21 мин.

В российском чемпионате стартовал двенадцатый тур, в нем центральным матчем должно стать дерби двух московских клубов - ЦСКА и «Динамо». Бывший нападающий другого московского клуба, «Спартака», считает, что этот матч будет центральным в туре.

- На мой взгляд, встреча станет украшением тура, но прямо-таки легкой прогулки футболистам ЦСКА ждать не стоит. Не нужно забывать, что это дерби и гости прибудут в мотивированном состоянии, - цитирует слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».

Матч между московскими ЦСКА и «Динамо» состоится в субботу, восьмого ноября, в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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