ЦСКА не воспользовался осечкой «Зенита», растранжирив массу моментов в ничейном дерби с «Динамо»

В матче 12-го тура РПЛ сошлись московские ЦСКА и «Динамо».

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ЦСКА - Динамо. 1:0. Гол Виллиана Роши (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол ЦСКА - Динамо. 1:1. Гол Федора Смолова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол ЦСКА - Динамо. Падение Кучаева в штрафной (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол ЦСКА - Динамо. Гайич не забил из убойной позиции (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол ЦСКА - Динамо. Чалов падает в штрафной и получает предупреждение (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол ЦСКА - Динамо. Удар Грулева в перекладину (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол ЦСКА - Динамо. Выход Тюкавина один на один (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол ЦСКА - Динамо. Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

Центральным матчем 12-го тура РПЛ стало московское дерби. Вот только в турнирной таблице клубы заметно разминулись. Совсем недавно ЦСКА и «Динамо» вместе преследовали «Зенит», а теперь «армейцы» остались в одиночестве. У «бело-голубых» ужасный отрезок в чемпионате – три поражения подряд, «Сочи», «Зенит» и «Ахмат» не пожалели «Динамо». Пугает не только статистика, Смолов и компания в этих матчах выглядели реально плохо.

Вот и начало битвы с ЦСКА «бело-голубые» явно провалили. Виллиан Роша мог быстро открывать счёт после навеса Мойзеса – в суматохе Шунин попал в бразильца, однако отскок был в пользу гостей. Но Виллиан не расстроился, он не просто мог забивать быстрый гол, а забил его. Ведь прошло всего две минуты после первого момента, как навес исполнил уже Кучаев. Виллиан остался против Фомина, высоко выпрыгнул и точно пробил – 1:0.

ЦСКА не стал сбавлять обороты, продолжая нагружать оборону «Динамо», а вот Нгамалё, Макаров, Захарян и Смолов, отвечавшие за атаки «бело-голубых», вообще не появлялись в кадре. И только в середине первого тайма Фёдор получил шикарный шанс, вывалившись на ворота Акинфеева под небольшим углом. Перекинул Смолов голкипера ЦСКА, но мяч упал сверху на сетку ворот.

Любезностью на любезность ответил тёзке Чалов. «Армейского» Фёдора вывели на ударную позицию примерно на углу вратарской, но форвард бесхитростно пробил в корпус голкиперу. Чалов вскоре загубил ещё один похожий момент, пытаясь перекинуть Шунина с угла вратарской, но по лекалам Смолова перебросил и ворота. Много моментов загубил ЦСКА, за что и был наказан под конец тайма. В раздевалку отличился как раз Фёдор Смолов.

Эли Даса исполнил кросс с правого края, Набабкин вместо простого выноса наступил на мяч и сделал ситуацию критичной. Смолов с отскоком разобрался, вколотив мяч под перекладину – 1:1. Второй тайм обозлённые «армейцы» провели очень мощно. Ураган атак ЦСКА закрутился с самых первых минут тайма и только разгонялся по ходу 45-минутки. «Динамо» же только отбивалось. Сазонов однажды чуть не привёз пенальти в борьбе с Мойзесом, а затем так неудачно срезал, что право на завершающий удар получил Кучаев. Но пальнул Константин мимо створа.

Начинал атаки и Акинфеев - голкипер вынес далеко мяч, а Сазонов не помешал Чалову принять и пробить с линии штрафной вторым касанием. Мяч летел строго по центру, а Шунин вскинул руки и отбил. Опасно простреливал слева Мойзес, не дотянулся Скопинцев, а Милан Гайич пробивал под перекладину с правой, но послал мяч выше цели. Было ещё пару моментов у Чалова, замыкавшего прострелы Карраскаля и Медины, но и тут обошлось без гола. Не смог победить ЦСКА, хотя владел огромным преимуществом.

Могло наказать и «Динамо», но Грулёв в контратаке пробил в перекладину, перекинув Акинфеева. Тут уже повезло хозяевам. Ничья «Зенита» в Воронеже не изменила преимущество питерцев над ЦСКА, в московском дерби тоже зафиксирован мир.