Дивеев: «Здоровье нормально, становится получше»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о своём восстановлении после травмы.

«Здоровье нормально, становится получше. Прогнозы (по возвращению)? Пока не знаю. 9 октября МРТ будет», — цитирует Дивеева «Матч ТВ».

Напомним, защитник «армейцев» получил перелом большеберцовой кости в игре 10‑го тура РПЛ против «Торпедо» (0:1).

В этом сезоне на счету Дивеева один забитый мяч и одна голевая передача в 12 встречах с учетом всех турниров.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка после 11 матчей. Сегодня, 8 октября, «армейцы» в дерби сойдутся с «Динамо», стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по мск. За прямой текстовой трансляцией можно будет следить на портале LiveResult.ru.