ЦСКА забил «Динамо» быстрый гол

И во втором субботнем матче 12-го тура Премьер-лиги был забит быстрый гол. В московском дерби между ЦСКА и «Динамо» повели «армейцы». Команда Владимира Федотова заработала право на угловой. После подачи Константина Кучаева лучше всех сыграл Саба Сазонов, и мяч снова отскочил к Кучаеву. Повторный кросс, и Виллиан Роша у дальней штанги головой переправил мяч в цель.

В онлайн-таблице Премьер-лиги ЦСКА до четырех очков сокращает отставание от лидирующего «Зенита». «Динамо» рискует проиграть четвертый поединок подряд и потерять восьмое место в таблице.