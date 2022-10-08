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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА забил «Динамо» быстрый гол

08 Октября 2022 • 16:51 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Динамо Москва
перерыв

И во втором субботнем матче 12-го тура Премьер-лиги был забит быстрый гол. В московском дерби между ЦСКА и «Динамо» повели «армейцы». Команда Владимира Федотова заработала право на угловой. После подачи Константина Кучаева лучше всех сыграл Саба Сазонов, и мяч снова отскочил к Кучаеву. Повторный кросс, и Виллиан Роша у дальней штанги головой переправил мяч в цель.

В онлайн-таблице Премьер-лиги ЦСКА до четырех очков сокращает отставание от лидирующего «Зенита». «Динамо» рискует проиграть четвертый поединок подряд и потерять восьмое место в таблице.

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ЦСКА МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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