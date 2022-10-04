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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Танасиевич — о целях «Динамо»: «Нигде не сказано, что в юбилей клуб должен стать чемпионом»

04 Октября 2022 • 15:23 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
08.10 16:30

Скаут «Динамо» Йован Танасиевич рассказал о планах московской команды в нынешнем сезоне.

По словам Танасиевича, динамовцы рассчитывают попасть в тройку призёров по итогам текущего розыгрыша чемпионата России, а также успешно выступить в Кубке страны.

«У нас есть хорошая база, костяк, состоящий из российских игроков. Как по мне, это должна быть основа основ любого клуба. В таком случае легионеры способны усилить команду.

В любом случае у «Динамо» большие планы. Плюс ещё и столетие клуба. Хотя, как по мне, круглую дату не нужно привязывать к трофеям. Нигде не сказано, что в юбилей клуб должен стать чемпионом», — цитирует Танасиевича Metaratings.

После 11 туров текущего розыгрыша чемпионата России «бело-голубые» расположились на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 16 очков. В Кубке же подопечные Славиши Йокановича набрали четыре очка в трёх проведённых матчах группового этапа.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Йован Танасиевич
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