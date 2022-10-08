Федотов — о матче с «Динамо»: «Не хватило только голов, чтобы выиграть»

Наставник ЦСКА Владимир Федотов высказался после матча 12-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

«В конце подустали, появилось пространство, соперник попал в перекладину, Тюкавин создал момент, но в остальном мы со всем справлялись. Не хватило только голов, чтобы выиграть», — передает слова Федотова «Чемпионат».

Тренер заявил, что команде необходимо работать нал реализацией, потому что было много ударов, но просто не хватало точности.

Столичное дерби между ЦСКА и «Динамо» завершилось со счетом 1:1. Голами в игре отметились Виллиан Роша и Фёдор Смолов.

«Армейцы» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка после 12 матчей.