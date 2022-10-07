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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин ожидает тяжёлый матч для ЦСКА в матче против «Динамо» эксклюзив

07 Октября 2022 • 15:10 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
08.10 16:30
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ ЦСКА – «Динамо».

«На протяжении большого отрезка времени, когда из команды ушёл главный тренер и ведущие игроки центра поля. Соглашусь, что бывают у них хорошие отрезки, но это временно, около 15-20 минут. На протяжении сезона «Динамо» не показывает прошлогодней игры, когда команда очень хорошо смотрелась и даже претендовала на чемпионство. Произошли изменения, которые не пошли на пользу команде. В этом году в команде всё сломалось.

В ЦСКА тоже была рокировка тренерского состава, поздно был назначен тренер, и неправильно подготовились к чемпионату. Если они хорошо стартанули, была очень лёгкая игра была, и чувствовалось, что команда испытывает удовольствие. Сейчас ЦСКА попал в яму, и сейчас на первое место выходят морально-волевые качества.

На протяжении пяти игр «армейцы» не показывают результат. Вымучивают результат. Тяжело ЦСКА сейчас будет, наступила функциональная «яма». Поэтому «красно-синим» будет тяжело», — сказал Масалитин.

Встреча ЦСКА – «Динамо» состоится завтра, в Москве на «ВЭБ Арене» в рамках 12-го тура РПЛ. На матче работать будет бригада арбитров из Санкт-Петербурга во главе с Кириллом Левниковым, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.


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ЦСКА Москва Динамо Москва Валерий Масалитин РПЛ
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