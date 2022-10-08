Агент Сафонов: Может быть, у тренера неприязнь к Тюкавину

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал ситуацию своего клиента в клубе.

«Он уже давно дорос до основы, в сборную недавно вызывался. Может быть, у тренера какое‑то свое видение, неприязнь к игроку, я не знаю уже…», — сказал Сафонов «Матч ТВ».

Агент отметил, что игрок переживает, потому хорошо работает на тренировках, но он не станет подходить к тренеру и спрашивать, почему не играет. Если клубу не нужен Тюкавин, то выставите его на продажу, не проблема найти ему новую команду, заявил представитель форварда.

В текущем сезоне 20-летний Тюкавин забил три мяча и сделал один ассист в 14 матчах с учетом всех турниров.