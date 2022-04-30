Семак: «Гора с плеч, потому что все равно напряжение с каждым туром только возрастало»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (3:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Четвёртое чемпионство сейчас. Если говорить откровенно, какие эмоции внутри вас? Стали ли они менее яркими из-за того, что четвертое подряд?

- Нет, оно не становится менее ярким. А что касается впечатлений, конечно, гора с плеч, потому что все равно напряжение с каждым туром только возрастало. Естественно, важно решить задачу как можно раньше, это то, что мы хотели. В любом случае, конечно, нужно играть, а далее эквивалент нашего труда. Насколько заслуживаем, тогда и становимся чемпионами. Я думаю, этот чемпионат мы достаточно ровно провели и абсолютно заслуженно, не скажу ничего нового, стали чемпионами.

- С «Локомотивом» сегодня был такой роскошный матч. Нервозность была, вы понимали, что можно сделать последний шаг здесь и сейчас, сказывалось на этой игре?

- Думаю, конечно. В первом тайме очень много ошибались в простых ситуациях. Я думаю, те ошибки, которые привели к мячу и ко второму моменты. Был обратный эффект, когда очень хочется, не всегда это хорошо, поэтому второй тайм провели гораздо увереннее, на мой взгляд, забивали и могли еще забить, в принципе, были моменты очень хорошие, сыграли надежно.

- У этой команды в нынешнем составе есть потенциал роста?

- У нас команда только-только собралась фактически, постоянно меняется, четыре года, несколько человек осталось. Мы начинали сезон в одном составе, сейчас его заканчиваем в другом фактически. У нас три защитника фактически вылетели, атакующая группа менялась по ходу, конечно, есть над чем работать, и работы много. Говорить о том, что команда в этом составе себя исчерпала… Конечно, нужны игроки, нужна всегда новая кровь, нужна конкуренция. В концовке чемпионата 15-16 игроков - недостаточно на протяжении всего сезона. Но ребята молодцы, избежали серьезных травм многие, хотя и без них не обошлось. Тем не менее, многие смогли все-таки играть и перестроиться тогда, когда у нас были проблемы на тех или иных позициях.

- Вас футболисты подбрасывали сейчас в воздух несколько раз. С такими игрокам не страшно взлетать высоко?

- Абсолютно не страшно. Им же еще играть, каждый думает о будущем.