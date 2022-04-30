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Алексей Петрушин: «Зенит» оформит чемпионство уже сегодня в игре с «Локомотивом» эксклюзив

30 Апреля 2022 • 16:43 Комментировать (1)
Зенит
...
Локомотив Москва
1.25 6.80 12.80
Через 1 ч. 31 мин.

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин высказался в интервью «Евро-Футбол.Ру» о поражении от «Урала» и возможном сегодняшнем чемпионстве «Зенита».

- Как восприняли поражение «Динамо» от «Урала»?

- Есть такое выражение – это не «Урал» выиграл, а «Динамо» проиграло. Иметь подавляющее преимущество до пропущенного мяча, создав много моментов для взятия ворот, и за 28 минут этот гол «Урала» был вторым ударом и вторым подходом к воротам хозяев. Преимущество бело-голубых было полное. Причем «Урал» в защите играл безобразно в плане выхода из обороны. Потому что они столько себе моментов привозили, ими надо было только воспользоваться.

- Но «Динамо» не смогло.

- Да. И как говорят, не забиваешь ты – забьют тебе. И второй момент – Шунин сыграл, мягко говоря, не очень здорово. Два гола на его совести. Пропустить с острого угла в ближний угол – это вратарские мячи. Для такого голкипера, как Шунин – это непростительно. В этих моментах он не выручил.

- Первые 25 минут «Динамо» тотально владело инициативой, забило, а потом игра резко перевернулась. Почему?

- Все в голове. Имея такое преимущество, быстро забив, видимо, ребята подумали, что игра так и будет продолжаться, что не забили сейчас – забьем потом. Во втором тайме игра была совсем другой. Таких острых моментов не было. Возникали какие-то полумоменты. С первым таймом это не сравнить. Молодежь посчитала, что «Урал» они легко победят.

- Иностранные футболисты «Урала» второй матч подряд делают результат. В двух последних турах на счету Бикфалви три забитых мяча, еще дважды отличился Мишкич.

- Бикфалви был лучшим сегодня. Также выделил бы Шатова. Они тащили всю команду. А вот оборона, особенно два центральных защитника, откровенно слабенькие. «Динамо» в первом тайме этим не воспользовалось. А когда начали туда нагружать, два высоких игрока головой практически все сняли. Плюс Смолов сыграл очень слабо. Вообще был незаметен. Один удар по воротам, из-за штрафной и гораздо выше ворот – это не его уровень.

- Почему бело-голубые не смогли выдержать чемпионскую гонку?

- Это молодежь. Ей свойственна нестабильность. Получаются качели. То ли они сыграют, то ли не сыграют. По первым минутам я думал, что «Динамо» прилично накидает «Уралу», но не случилось и «Динамо» само в этом виновато.

- Как думаете, «Зенит» уже сегодня оформит чемпионство?

- Да.

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- Почему так считаете?

- Все-таки класс питерцев гораздо выше, чем у «Локомотива». И потом я по себе знаю, что такое оформить чемпионство у себя дома. Это прибавляет сил.

- Надолго затянется в нашем чемпионате гегемония «Зенита»?

- Сложно сказать, с учетом политической обстановки, потому что мы не знаем, останутся ли там легионеры. Посмотрите, сколько иностранцев уже уехало. И хороших, в том числе. А в «Зените» ведущую роль играют именно они.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Алексей Петрушин
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окончен Рубин 0:6 Сочи 3.95 3.35 2.05
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Идет 61 минута Краснодар 2:1 Ростов 2.95 3.35 2.50
30.04  19:30 Зенит ... Локомотив Москва 1.41 5.20 7.40
01.05  14:00 Спартак Москва ... Крылья Советов 1.95 3.45 4.30
01.05  16:30 Химки ... Уфа 2.65 3.25 2.85
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