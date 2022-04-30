Генич: «Манчини фотографировался на базе «Зенита» с разных ракурсов, а затем улетал в Италию»

Комментатор Константин Генич рассказал о том, как Роберто Манчини работал в «Зените».

«Манчини приходил в понедельник или вторник с фотографом на базу, переодевался, фотографировался с разных ракурсов, а потом улетал в Италию, где у него была какая-то любовь, и возвращался к матчу. На сайте «Зенита» всё время появлялись фотографии, как будто он работает», — заявил Генич в видео, опубликованном на Youtube-канале Dash.

Комментатор отметил, что об этом знали и игроки, и журналисты, но никто из официальных лиц вслух эту информацию не произносил.

Напомним, Манчини возглавлял «Зенит» в сезоне 2017/2018, не сумев выиграть с питерской командой ни одного трофея. В настоящий момент специалист является главным тренером сборной Италии, с который выиграл чемпионат Европы-2020, проходивший в прошлом году.